Экономика
Кудрин назвал «печальной» продажу АЗС финской NesteМойка78 вчера в 14:54
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал сообщение о продаже финской компанией Neste сети АЗС. Сделка была заключена с «Татнефтью». В своем Twitter Кудрин назвал новость о сделке «печальной».
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с чего всё началось
По словам главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на северо-западе страны — одного из самых приоритетных регионов для российской компании, является существенным вкладом в достижение стратегических целей, в том числе реализацию около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.News.ruвчера в 03:38
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«Татнефть» купит сеть петербургских АЗС у финской компании Neste
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