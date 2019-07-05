с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал сообщение о продаже финской компанией Neste сети АЗС. Сделка была заключена с «Татнефтью». В своем Twitter Кудрин назвал новость о сделке «печальной».

Авто Назван ТОП-10 самых интересных автомобилей в гараже Джереми Кларксона В ТОП-10 интересных автомобилей в гараже знаменитости вошла Alfa Romeo GTV6 с кузовом красного цвета, которую он забрал после съёмок программы «The Grand Tour», проходивших на территории Шотландии.

Шоу-бизнес Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.

Политика Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.

Политика «Плод любви Калифорнии и Ирландии». Журналист из США восхитился Крымом Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет это тем, что ему очень понравилось это место и он хотел поделиться своими впечатлениями, но с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание, чего он не ожидал.

Общество В багажной службе Шереметьево начались увольнения Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.

Политика Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.

Политика Военнослужащим и полицейским повысят оклады С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.

Общество Выявлены лидеры среди регионов по количеству разводов Согласно сведениям, чаще всего в 2019 году жители страны подавали на развод в Сахалинской области.

Политика Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2» Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.

Политика Пушков оценил слова Зеленского о Минских соглашениях Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности властей страны выполнять Минские соглашения по урегулированию в Донбассе.

Происшествия Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.

Баскетбол Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс» Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.

Шоу-бизнес Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.

Происшествия Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.

Происшествия Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Происшествия На юго-востоке Москвы загорелось общежитие Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Шоу-бизнес СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).

Футбол Аргентина сыграет с Чили в матче за 3-е место на Кубке Америки В Сан-Палу на одноименном стадионе состоится матч за 3-е место Кубка Америки — сборная Аргентина сыграет с Чили.

Происшествия Ректора московского вуза задержали по делу о продаже дипломов Как уточняет Lenta.ru, Попонину задержали в столичном кафе во время передачи ей 300 тысяч рублей за готовый диплом об окончании института в 2011 году.