с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть». Об этом он сообщил в своем Twitter.

Общество Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок «Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Гаджеты Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.

Политика На Украине арестован «важный свидетель» по делу о МН17 Адвокат Роман Гонтарев рассказал, что Цемах находится в статусе подозреваемого по делу о крушении «Боинга» MH-17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года.

Политика В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Авто Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Игры Remedy рассказала о продолжительности Control Портал Gamingbolt поинтересовался у Remedy, сколько времени потребуется на прохождение грядущей Control.

Происшествия Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Общество Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.

Общество Как можно заработать там, где работы нет Если вы решительно настроитесь на то, чтобы найти способ подзаработать, обнаружите, что возможностей предостаточно.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Если к началу отопительного сезона в середине октября в хранилищах "Нафтогаза" не будет сформирован объем в 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы.

Политика СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.

Экономика ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.

Происшествия Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.