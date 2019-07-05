с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть». Об этом он сообщил в своем Twitter.

Шоу-бизнес Лолита Милявская разводится с мужем Певица и телеведущая Лолита Милявская приняла решение расстаться со своим супругом Дмитрием Ивановым.

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.

Политика Зеленский пообещал выполнить минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.

Театры Уволен директор Театра драмы имени Волкова Алексей Туркалов Директор Российского государственного академического театра драмы имени Волкова (находится в Ярославле) Алексей Туркалов уволен, заявил министр культуры Владимир Мединский.

Политика В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.

Авто Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R Компания Renault объявила о выпуске ограниченной партии трекового хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R, который сертифицировали для обычных дорог.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика МИД проверит сообщения СМИ о задержании россиян в Ливии Министерство иностранных дел России проверяет появившуюся в западных СМИ информацию о задержании в столице Ливии двух граждан РФ, сообщили в пятницу, 5 июля, в российском внешнеполитическом ведомстве.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Транспорт ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта Самокаты, электросамокаты и сегвеи могут приравнять к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.

Происшествия В Москве арестовали основателя организации «Домашние деньги» Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.

Происшествия Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.

Спорт Сестры Аверины бросили вызов Алине Загитовой, открыв бутылку булавой Гимнастки Арина и Дина Аверины приняли участие в набирающем популярность флешмобе Bottle Cap Challenge с открыванием бутылки всеми доступными способами.

Экономика Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Происшествия Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.

Экономика Старший вице-президент «Норникеля» Грубман возглавит «Арктик Палладий» Александр Грубман, отвечавший за стратегию развития, стратегические инвестиционные проекты и механизмы повышения операционной эффективности с февраля 2018 г. в ранге старшего вице-президента ГМК, станет советником президента "Норникеля" и гендиректором ООО "Арктик Палладий", СП "Норникеля" с "Русской платиной" Мусы Бажаева.

Политика В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.

Гаджеты Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung» Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).