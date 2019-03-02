Кудрин назвал очень слабыми электронные базы российских министерствРБК 07:40

Качество настолько разное, просто как небо и земля. Есть передовые министерства, где очень читаемые материалы или более-менее сопоставимые данные, репрезентативные. Но в большинстве случаев это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые, ими очень тяжело пользоваться.

В ходе выступления в Фонде развития интернет-инициатив глава Счетной палаты отметил, что в большинстве случаев электронными базами российских министерств и ведомств очень тяжело пользоваться. «Это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые», — цитирует Кудрина агентство «РИА Новости».

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