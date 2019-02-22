Экономика
Кудрин назвал дело Калви шоком для экономики РоссииМосковский Комсомолец 03:13
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин что уголовное дело, возбужденное против инвестора Майкла Калви, стало шоком для экономики. По его мнению, это может привести к оттоку капитала из России.
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Мой посыл в том, то не надо рассматривать конкретный инцидент, а нужно решать проблему в целом. Речь идет о подготовке изменений законодательства и мер по изменению функционирования наших судебных органов.
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Общество
Участник «На-На» опроверг информацию об операции Алибасова
Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил участник группы «На-На» Владимир Политов.
Обновлено в 06:52
Общество
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы".
Обновлено в 16:02
Транспорт
В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог
Обновлено в 12:23
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Футбол
Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций
Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России
Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Игры
Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis
THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Общество
Сыновья Трампа угостили напитками посетителей пабов Ирландии
В свою очередь BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.
Обновлено в 15:56
Политика
Путин и Си Цзиньпин осмотрели крейсер «Аврора»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:36
Футбол
«Манчестер Сити» подал протест в CAS в ответ на обвинения УЕФА
«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на обвинения УЕФА в нарушении клубом правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 14:34
Гаджеты
Xiaomi и Mastercard в РФ запустят платежный сервис Mi Pay
Через Mi Pay можно совершать покупки в магазинах, используя смартфоны компании Xiaomi с установленным в них NFC модулем.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол
Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.
Обновлено в 03:53
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Религия
Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах
Обновлено в 06:58
Здоровье
Женщина пролила духи и осталась без ноги
Обновлено в 13:42
Игры
Google Stadia запустят в ноябре
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича
Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Интернет
В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42