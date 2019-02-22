Экономика

Кудрин назвал дело Калви шоком для экономики РоссииМосковский Комсомолец 03:13

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин что уголовное дело, возбужденное против инвестора Майкла Калви, стало шоком для экономики. По его мнению, это может привести к оттоку капитала из России.
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Антон Силуанов
Мой посыл в том, то не надо рассматривать конкретный инцидент, а нужно решать проблему в целом. Речь идет о подготовке изменений законодательства и мер по изменению функционирования наших судебных органов.
— Антон СилуановForbes 03:22

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Коммерсантъ03:36

Кудрин: Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви создает риски для всего бизнеса

Эхо Москвы09:00

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

РБК04:58

Кудрин критикует силовиков, а Сечин – США. Итоги первого дня ПМЭФ-2019

Ведомости12:10

Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

ТАСС02:52

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

RT на русском02:47

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Интерфакс02:39
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Общество

Участник «На-На» опроверг информацию об операции Алибасова

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил участник группы «На-На» Владимир Политов.
Обновлено в 06:52
Общество

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы".
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Транспорт

В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог

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Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Спорт

Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Футбол

Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций

Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков.
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Энергетика

Козак: ситуация с «Дружбой» не несёт ущерба репутации России

Вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу НТВ заявил, что ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» не нанесла большого урона репутации России.
Обновлено в 11:35
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Игры

Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis

THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив

Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Общество

Сыновья Трампа угостили напитками посетителей пабов Ирландии

В свою очередь BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.
Обновлено в 15:56
Политика

Путин и Си Цзиньпин осмотрели крейсер «Аврора»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:36
Футбол

«Манчестер Сити» подал протест в CAS в ответ на обвинения УЕФА

«Манчестер Сити» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на обвинения УЕФА в нарушении клубом правил финансового фэйр-плей.
Обновлено в 14:34
Гаджеты

Xiaomi и Mastercard в РФ запустят платежный сервис Mi Pay

Через Mi Pay можно совершать покупки в магазинах, используя смартфоны компании Xiaomi с установленным в них NFC модулем.
Обновлено в 15:11
Происшествия

В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США

Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли хочет сменить пол

Решение первого общего биологического ребенка голливудских звезд о смене своего пола было для них лишь вопросом времени.
Обновлено в 03:53
Культура

BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Политика

В США заявили о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией С-400

Обновлено в 14:58
Религия

Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах

Обновлено в 06:58
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Женщина пролила духи и осталась без ноги

Обновлено в 13:42
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Google Stadia запустят в ноябре

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича

Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
Обновлено в 13:44
Происшествия

В Тбилиси загорелся крупный рынок

Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Интернет

В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 01:00
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
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