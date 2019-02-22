Экономика

Кудрин назвал дело Калви шоком для экономики РоссииМосковский Комсомолец 03:13

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин что уголовное дело, возбужденное против инвестора Майкла Калви, стало шоком для экономики. По его мнению, это может привести к оттоку капитала из России.
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Кудрин критикует силовиков, а Сечин – США. Итоги первого дня ПМЭФ-2019

Ведомости12:10

Кудрин: Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви создает риски для всего бизнеса

Эхо Москвы09:00

Силуанов, Орешкин и Кудрин прокомментировали дело Калви

Коммерсантъ03:36

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

РБК04:58

Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

ТАСС02:52

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

RT на русском02:47

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Интерфакс02:39
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Культура

Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian

Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Игры

Destiny 2 может стать условно-бесплатной и выйти в Steam

Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
Обновлено в 10:52
Общество

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Политика

Националисты забросали имение Порошенко файерами

Обновлено в 08:22
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество

Бари Алибасов написал новое завещание

Обновлено в 07:52
Наука

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Игры

Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis

THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола

Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Экономика

РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi

Консорциум, в который входит РФПИ, а также другие инвесторы, среди которых Baring Vostok, вложит около $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi.
Обновлено в 12:17
Здоровье

Инфекционист предупредила об опасности купания в фонтанах

Фонтаны с чашей, в которых вода циркулирует по замкнутой системе и стоит на жаре, крайне опасна, заявила Русанова.
Обновлено в 07:57
Транспорт

В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог

Обновлено в 12:23
Здоровье

Удмуртия планирует сотрудничать с Philips в сфере здравоохранения

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Удмуртии планируют подписать соглашение с ООО «Дюраселл Раша» о сотрудничестве в вопросах увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в республике.
Обновлено в 11:39
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Авто

Российский авторынок продолжает катиться вниз

Лидерство среди брендов продолжает уверенно удерживать LADA.
Обновлено в 11:37
Политика

Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Обновлено в 11:32
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В Балтийское море вошла армада НАТО

В Балтийское море через пролив Большой Бельт в Дании и через Кильский канал в Германии вошли как минимум 15 боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 10:31
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срокам за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Авто

Представили обновлённый Renault Koleos

В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
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