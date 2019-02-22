Экономика
Кудрин назвал дело Калви шоком для экономики РоссииМосковский Комсомолец 03:13
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин что уголовное дело, возбужденное против инвестора Майкла Калви, стало шоком для экономики. По его мнению, это может привести к оттоку капитала из России.
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Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Игры
Destiny 2 может стать условно-бесплатной и выйти в Steam
Больше не будет эксклюзивного оружия для различных платформ• Игра станет доступной в Steam и выйдет на Google Stadia.
Обновлено в 10:52
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Игры
Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis
THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.
Обновлено в 08:27
Экономика
РФПИ вложится в космодром Байконур и онлайн-кинотеатр ivi
Консорциум, в который входит РФПИ, а также другие инвесторы, среди которых Baring Vostok, вложит около $40 млн в онлайн-кинотеатр ivi.
Обновлено в 12:17
Здоровье
Инфекционист предупредила об опасности купания в фонтанах
Фонтаны с чашей, в которых вода циркулирует по замкнутой системе и стоит на жаре, крайне опасна, заявила Русанова.
Обновлено в 07:57
Транспорт
В Москве планируют открыть десять новых канатных дорог
Обновлено в 12:23
Здоровье
Удмуртия планирует сотрудничать с Philips в сфере здравоохранения
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Удмуртии планируют подписать соглашение с ООО «Дюраселл Раша» о сотрудничестве в вопросах увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в республике.
Обновлено в 11:39
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Авто
Российский авторынок продолжает катиться вниз
Лидерство среди брендов продолжает уверенно удерживать LADA.
Обновлено в 11:37
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Политика
Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В Балтийское море вошла армада НАТО
В Балтийское море через пролив Большой Бельт в Дании и через Кильский канал в Германии вошли как минимум 15 боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 10:31
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срокам за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Авто
Представили обновлённый Renault Koleos
В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00