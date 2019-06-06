Экономика
Кудрин считает дело Калви «шоком для экономики»Росбалт 03:12
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви «шоком» для российской экономики. Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Росбалта».
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