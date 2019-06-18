Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой РоссииКомсомольская правда вчера в 18:30

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter высказался о поправках в бюджет 2019 года. Их накануне, 18 июня, обсуждали в Государственной думе. Изменения в документе чиновник назвал "техническими", но обратил внимание на бедность.

Кино Козловский не боится сравнения сериала «Чернобыль» с его новым фильмом Козловский смотрел сериал и отнесся к нему "с большим уважением". При этом он отмечает, что его фильм и серила НВО будут сравнивать.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия В Подмосковье обрушился мост через реку Лама Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.

Армия и оружие Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.

Наука По атомному радио впервые передали музыку Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Футбол Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак» Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.

Кино Хабенский снимется в фильме про любовный треугольник Режиссер фильмов "Про любовь" и "Русалка" Анна Меликян намерена снять картину о любовном треугольнике.

Политика Лавров заявил о закрытой теме шпионажа между Швейцарией и Россией Товарооборот России и Швейцарии составил 7,5 миллиарда долларов в 2018 году, это на 20 процентов больше, чем годом ранее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Авто Представлен новый BMW 8 Series Gran Coupe В «базе» новый BMW 8 Series Gran Coupe предлагается с 6-цилиндровым турбодвигателем объемом 3,0 литра с мощностью 340 лошадиных сил.

Экономика Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Политика Росгвардия получит четыре катера «Грачонок» для охраны Крымского моста Четыре противодиверсионных катера «Грачонок» будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.