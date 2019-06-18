Экономика

Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой РоссииКомсомольская правда вчера в 18:30

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter высказался о поправках в бюджет 2019 года. Их накануне, 18 июня, обсуждали в Государственной думе. Изменения в документе чиновник назвал "техническими", но обратил внимание на бедность.
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Кудрин назвал сверхострую проблему России

Газета.Ru09:35

Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России

Комсомольская правдавчера в 18:30

Кудрин назвал сверхострую для России проблему

REGNUM00:55

Кудрин назвал актуальную проблему России

News.ruвчера в 22:40

Кудрин назвал бедность сверхострой темой

Rambler News Service03:13

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Lenta.ruвчера в 16:54

Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин

РИА Новостивчера в 16:28
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
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Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
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Политика

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Модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы завершится к 2022 году.
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Порошенко допустил отказ Киева от Крыма

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