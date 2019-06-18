Экономика
Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой РоссииКомсомольская правда вчера в 18:30
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter высказался о поправках в бюджет 2019 года. Их накануне, 18 июня, обсуждали в Государственной думе. Изменения в документе чиновник назвал "техническими", но обратил внимание на бедность.
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