Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой РоссииКомсомольская правда вчера в 18:30

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter высказался о поправках в бюджет 2019 года. Их накануне, 18 июня, обсуждали в Государственной думе. Изменения в документе чиновник назвал "техническими", но обратил внимание на бедность.

Происшествия Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.

Футбол Денис Глушаков официально покинул «Спартак» Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Музыка Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.

Технологии Сбербанк занялся доставкой посылок Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor.

Футбол Скоулз оштрафован на 8 тысяч фунтов за ставки на футбол Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз оштрафован за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии (ФА) в сфере ставок.

Шоу-бизнес Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа» Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.

Шоу-бизнес Баста вступился за рэпера L’One в конфликте с Тимати Рэпер Баста высказался о конфликте, который разгорелся накануне между его коллегами по цеху – Тимати и Леваном Горозией, известным как L'One.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Экономика X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.

Происшествия Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.

Политика Рейтинг партии Порошенко продолжает падать Украинцы перестали доверять партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Здоровье ВОЗ опасается, что успехи медицины могут сойти на нет за столетие Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировые правительства одобрить новый вид контроля за применением антибиотиков.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина об уровне бедности в стране В понедельник глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Религия Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге утвердят 26 июня Список площадок для опроса по месту возведения храма святой Екатерины в Екатеринбурге должен быть утвержден в ходе заседания рабочей группы, которое состоится 26 июня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Культура Стартовали продажи билетов на сезон джаза в Крыму В продажу поступили билеты на самое яркое музыкальное событие в жизни Крыма — Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель.

Армия и оружие На Донбассе ликвидирован украинский морпех-наводчик «Сегодня во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Александр Ляшок», — озвучили официальную версию гибели украинского «захисника» в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Политика Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.

Армия и оружие Британские СМИ обвинили Испанию в заправке кораблей ВМФ России Испания постоянно жалуется на британское военное присутствие в Гибралтаре, а на следующий день заправляет российский военный корабль на собственной заморской территории Сеута.

Экономика В Росавиации отреагировали на претензии Счетной палаты по Домодедово Счетная палата в среду заявила, что проект модернизации аэродромной инфраструктуры Домодедово не выполнен в срок, пропускная способность аэродрома снизилась, а некоторые новые объекты аэропорта простаивают без использования.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.

Политика В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве журналиста Хашукджи Вина за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи лежит на Эр-Рияде, заявила спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Авто В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.