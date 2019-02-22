Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для экономики РФИзвестия 04:42

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, назвал шоком арест основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Интернет В Роскачестве назвали самые неудачные пароли к аккаунтам Как ранее сообщали «Кубанские новости», национальный центр кибербезопасности Великобритании назвал самые небезопасные пароли, которые используются интернет-пользователями для защиты своих аккаунтов.

Экономика Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.

Политика В ОСК заявили о готовности создать атомный авианосец Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Политика Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.

Экономика Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.

Политика Кудрин обратился к Пушкину, критикуя судебную систему РФ Кудрин отметил, что, согласно последним опросам, 55% бизнесменов не доверяют российской судебной системе, а две трети не считают ее независимой и объективной.

Авто Обновленный Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже Минимальная цена на новинку составляет 3,3 млн рублей. 6 июня стартовали продажи обновленного Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

Футбол Алекперов считает нормальным, что «Спартак» не стал чемпионом Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает нормальным то, что "Спартак" не смог стать чемпионом России в сезоне-2018/19.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Авто В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.

Экономика США начали активно вкладывать деньги в Россию В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.

Экономика Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

Политика Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.

Общество Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.

Происшествия СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.

Гаджеты Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.

Общество Департамент культуры Москвы скрыл доходы Никиты Михалкова Департамент культуры Москвы опубликовал доходы руководителей культурных учреждений, однако в списке не оказалось декларации режиссера Никиты Михалкова.

Хоккей Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.