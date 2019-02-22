Экономика

Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для экономики РФИзвестия 04:42

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, назвал шоком арест основателя Baring Vostok Майкла Калви.
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Силуанов, Орешкин и Кудрин прокомментировали дело Калви

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Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

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Эхо Москвы03:00

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Кудрин назвал арест Майкла Калви «шоком» для экономики

REGNUM02:50

Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российской экономики

Говорит Москва02:54
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Интернет

В Роскачестве назвали самые неудачные пароли к аккаунтам

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Metro: Exodus будет доступна в Microsoft Store с 9 июня

Компания Microsoft запустила страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
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Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
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В ОСК заявили о готовности создать атомный авианосец

Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил ТАСС, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
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Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный

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Верховная рада приняла закон о подготовке импичмента президента

Верховная рада приняла закон о полномочиях спецкомиссии, которая может заняться организацией процедуры импичмента президента.
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Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 13:15
Политика

Кудрин обратился к Пушкину, критикуя судебную систему РФ

Кудрин отметил, что, согласно последним опросам, 55% бизнесменов не доверяют российской судебной системе, а две трети не считают ее независимой и объективной.
Обновлено в 02:38
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Минимальная цена на новинку составляет 3,3 млн рублей. 6 июня стартовали продажи обновленного Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 01:42
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Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР

Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
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В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 01:03
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Алекперов считает нормальным, что «Спартак» не стал чемпионом

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает нормальным то, что "Спартак" не смог стать чемпионом России в сезоне-2018/19.
Обновлено в 04:02
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В квартире вице-мэра Нягани обнаружили бордель

Обновлено в 04:35
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
Обновлено в 03:55
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Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия

СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле

СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
Обновлено в 01:53
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Департамент культуры Москвы скрыл доходы Никиты Михалкова

Департамент культуры Москвы опубликовал доходы руководителей культурных учреждений, однако в списке не оказалось декларации режиссера Никиты Михалкова.
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Музыка

На ПМЭФ выступит группа «Ленинград»

Обновлено вчера в 19:07
Хоккей

Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти

РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
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В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала

Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
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