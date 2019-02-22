Экономика
Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для экономики РФИзвестия 04:42
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, назвал шоком арест основателя Baring Vostok Майкла Калви.
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