Кудрин назвал арест Майкла Калви «шоком» для экономикиREGNUM 02:50

Мой посыл в том, то не надо рассматривать конкретный инцидент, а нужно решать проблему в целом. Речь идет о подготовке изменений законодательства и мер по изменению функционирования наших судебных органов.

Представитель Кремля отметил, что инвестор Калви больше 15 лет был весьма активным игроком на рынке РФ и зарекомендовал себя как благонадежный бизнесмен. Основатель фонда Baring Vostok, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом уголовного дела.

Шоу-бизнес Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.

Политика Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Кино Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном» Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.

Футбол Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Космос Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Общество В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.

Шоу-бизнес Стало известно, когда Алибасова выпишут из больницы Подруга продюсера Бари Алибасова диетолог Марият Мухина рассказала, когда его могут выписать. Об этом сообщает телеканал "360".

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Происшествия В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Политика Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Политика Националисты забросали дом Порошенко файерами Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.

Хоккей Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли В ночь на 7 июня на Ти-Ди Гарден в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между Бостоном и Сент-Луисом.

Единоборства Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.