Экономика
Кудрин назвал арест Майкла Калви «шоком» для экономикиREGNUM 02:50
Представитель Кремля отметил, что инвестор Калви больше 15 лет был весьма активным игроком на рынке РФ и зарекомендовал себя как благонадежный бизнесмен. Основатель фонда Baring Vostok, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом уголовного дела.
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Мой посыл в том, то не надо рассматривать конкретный инцидент, а нужно решать проблему в целом. Речь идет о подготовке изменений законодательства и мер по изменению функционирования наших судебных органов.
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Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
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Игры
Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым
Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.
Обновлено в 10:17
Политика
Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
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Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
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Кино
Marvel готовится перезапустить «Фантастическую четверку»
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Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
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Марина Александрова рассказала о прибавлении в семье
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Футбол
Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги
Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
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Армия и оружие
СМИ узнали о частях войск ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Обновлено в 02:07
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
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Общество
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
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Стало известно, когда Алибасова выпишут из больницы
Подруга продюсера Бари Алибасова диетолог Марият Мухина рассказала, когда его могут выписать. Об этом сообщает телеканал "360".
Обновлено в 12:08
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей.
Обновлено в 11:20
Кино
Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO
Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
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Политика
Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
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Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
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Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли
В ночь на 7 июня на Ти-Ди Гарден в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между Бостоном и Сент-Луисом.
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Единоборства
Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
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Космос
На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ»
На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.
Обновлено в 06:40