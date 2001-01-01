Экономика

Кудрин назвал арест Майкла Калви «шоком» для экономикиREGNUM 02:50

Представитель Кремля отметил, что инвестор Калви больше 15 лет был весьма активным игроком на рынке РФ и зарекомендовал себя как благонадежный бизнесмен. Основатель фонда Baring Vostok, находящийся сейчас под домашним арестом, является фигурантом уголовного дела.
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Антон Силуанов
Мой посыл в том, то не надо рассматривать конкретный инцидент, а нужно решать проблему в целом. Речь идет о подготовке изменений законодательства и мер по изменению функционирования наших судебных органов.
— Антон СилуановForbes 03:22

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Кудрин: Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви создает риски для всего бизнеса

Эхо Москвы09:00

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Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Интерфакс02:39

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

РБК04:58
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