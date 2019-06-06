Экономика
Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономикиInc.Russia 06:12
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Ранее чиновник уже выразил надежду на освобождение бизнесмена до суда.
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Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Политика
Кучма: Какая блокада Донбасса? Нет никакой блокады
Никакой экономической блокады Донбасса в принципе нет, заявил прессе сегодня, 6 июня, бывший президент страны Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:40
Политика
Астраханский врио губернатора Морозов ушел в отставку
Президент России Владимир Путин сменил временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено вчера в 07:00
Хоккей
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк
Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Общество
ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз
Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 08:41
Политика
Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
О готовности мобильного приложения для романтических знакомств Tinder сотрудничать с ФСБ и предоставлять спецслужбам по запросам информацию заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:56
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Политика
Киев упростил выдачу украинского гражданства для наёмников
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, упрощающий выдачу гражданства людям, участвовавшим в боях против ополченцев Донбасса.
Обновлено в 09:41
Футбол
Роман Шишкин: «Глушакову лучше покинуть „Спартак“»
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о полузащитнике и капитане московского клуба Денисе Глушакове.
Обновлено в 10:22
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича
В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой
Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.
Обновлено в 07:30
Общество
В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати
Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00