Экономика

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономикиInc.Russia 06:12

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Ранее чиновник уже выразил надежду на освобождение бизнесмена до суда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кудрин: Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви создает риски для всего бизнеса

Эхо Москвы09:00

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

РБК04:58

Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

ТАСС02:52

Силуанов, Орешкин и Кудрин прокомментировали дело Калви

Коммерсантъ03:36

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

RT на русском02:47

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Интерфакс02:39

Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российской экономики

Говорит Москва02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Политика

Кучма: Какая блокада Донбасса? Нет никакой блокады

Никакой экономической блокады Донбасса в принципе нет, заявил прессе сегодня, 6 июня, бывший президент страны Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:40
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Политика

Астраханский врио губернатора Морозов ушел в отставку

Президент России Владимир Путин сменил временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено вчера в 07:00
Хоккей

47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Общество

ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз

Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 08:41
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

О готовности мобильного приложения для романтических знакомств Tinder сотрудничать с ФСБ и предоставлять спецслужбам по запросам информацию заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:56
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Политика

Киев упростил выдачу украинского гражданства для наёмников

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, упрощающий выдачу гражданства людям, участвовавшим в боях против ополченцев Донбасса.
Обновлено в 09:41
Футбол

Роман Шишкин: «Глушакову лучше покинуть „Спартак“»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о полузащитнике и капитане московского клуба Денисе Глушакове.
Обновлено в 10:22
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой

Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.
Обновлено в 07:30
Общество

В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати

Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Ларису Гузееву затравили из-за роскошной квартиры за 90 миллионов

Обновлено в 09:05
Политика

Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
Обновлено в 09:58
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное