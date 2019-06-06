Экономика
Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»Интерфакс 02:39
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с инвестором Майкла Калви "шоком для экономики", чреватым оттоком капитала из России. Он заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, с начала года отток капитала из страны удвоился и уже достиг $40 млрд.
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Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
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Красногорский городской суд Московской области арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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Националисты забросали файерами особняк Порошенко
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Технологии
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
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Авто
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Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
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Экономика
Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая
Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия
Германия запустила программу разработки гиперзвуковых ракет, сообщила в четверг немецкая газета Welt.
Обновлено в 08:14
Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
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Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
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47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
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Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
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Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
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Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»
Обновлено в 10:20