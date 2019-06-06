Экономика

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»Интерфакс 02:39

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с инвестором Майкла Калви "шоком для экономики", чреватым оттоком капитала из России. Он заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, с начала года отток капитала из страны удвоился и уже достиг $40 млрд.
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Эхо Москвы09:00

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

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Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

ТАСС02:52

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

РБК04:58

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Интерфакс02:39
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Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
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«Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия», — говорится в сообщении.
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В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
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По данным телеканала РЕН ТВ, Панкратов-Черный потерял сознание во время съемок фильма в Москве.
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Сербский доброволец в ДНР, в недавнем прошлом — снайпер Деян Берич с позывным «Деки» рассказал о иностранных наемниках, которые участвуют в гражданской войне на Украине на стороне ВСУ.
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Адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

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Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
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Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

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Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Леонид Кучма, назначенный представителем Киева в Контактной группе, предложил обсудить вопрос о снятии блокады Донбасса на следующем заседании.
Обновлено вчера в 12:23
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол

Сборную России с караваем встретили в Саранске

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Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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Националисты забросали файерами особняк Порошенко

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Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
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Технологии

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Глава Роскомнадзора уточнил, что законопроект может быть внесен в Думу уже в весеннюю сессию, он предполагает штрафы в несколько миллионов рублей.
Обновлено в 08:30
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
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Экономика

Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая

Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
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Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Германия запустила программу разработки гиперзвуковых ракет, сообщила в четверг немецкая газета Welt.
Обновлено в 08:14
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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
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Мединский оценил сериал «Чернобыль»

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В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Хоккей

47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
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Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
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Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»

Обновлено в 10:20
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