Экономика

Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономикиРИА Новости 05:32

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ. "Безусловно, это шок, с начала этого отток капитала из России удвоился, сейчас больше 40 миллиардов долларов, только с начала года, достиг".
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Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики

РИА Новости05:32

Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российской экономики

Говорит Москва02:54

Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

ТАСС02:52

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

RT на русском02:47

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Интерфакс02:39

Алексей Кудрин: Отток капитала из России с начала года достиг 40 миллиардов долларов

Эхо Москвы03:00

Силуанов, Орешкин и Кудрин прокомментировали дело Калви

Коммерсантъ03:36
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Экономика

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