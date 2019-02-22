Экономика
Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономикиРИА Новости 05:32
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ. "Безусловно, это шок, с начала этого отток капитала из России удвоился, сейчас больше 40 миллиардов долларов, только с начала года, достиг".
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Экономика
Кудрин поспорил с министром о российской экономике
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин разошлись в оценках перспектив роста российской экономики в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:16
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Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
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Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
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Обновлено вчера в 08:22
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Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Экономика
«Тинькофф» предложит россиянам вкладывать деньги в его биржевые фонды
«Пользователи «Тинькофф инвестиций» смогут контролировать все процессы самостоятельно, без визита в офис, участия агентов и других лишних сложных процедур, связанных с покупкой и продажей биржевых фондов», – отметил Хьюз.
Обновлено в 04:33
Хоккей
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Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
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В сентябре Медведев встретится с премьером Госсовета Китая
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в сентябре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:09
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Украинский боксер Усик лишился чемпионского пояса
Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение забрать у спортсмена из Украины Александра Усика чемпионское звание в первом тяжелом весе.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Зеленский выступил с обращением к руководству России
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России после гибели военных на Донбассе.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Авто
Mail.ru подтвердила переговоры о покупке каршеринга Youdrive
Mail.ru Group подтвердила переговоры о покупке сервиса каршеринга Youdrive, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава Mail.ru Group Борис Добродеев.
Обновлено в 02:16
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
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Обновлено вчера в 20:27
Кино
Опубликован постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне
Режиссер Пэтти Дженкинс опубликовала постер «Чудо-женщины: 1984». На постере изображена главная героиня кинокомикса в броне Золотого орла.
Обновлено в 05:26
Экономика
ВТБ профинансирует строительство ледоколов для «Росатома»
ВТБ и «Росатом» в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации арктических проектов, подразумевающего в том числе финансирование строительства атомных ледоколов для госкорпорации, сообщает пресс-служба ВТБ.
Обновлено в 05:18
Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР
Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 05:03
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Спорт
Обвинившая Неймара в изнасиловании показала себя
Обновлено в 04:39
Кино
Канал NBC снимет сериал по книге автора «Кода да Винчи»
Канал NBC снимет сериал «Утраченный символ» в основу которого ляжет одноимённый роман писателя Дэна Брауна.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-младший показал три поколения семьи на одном фото
В результате Владимиру Преснякову-младшему удалось сфотографироваться с ним и со своей мамой — Еленой Пресняковой.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54