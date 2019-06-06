Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики РоссииРБК 04:58
Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.
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Футбол
«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена
Лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с мадридским "Реалом" насчет продажи полузащитника Кристиана Эриксена.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
Обновлено в 04:35
Политика
Бывший президент Украины Ющенко попал под подозрение ГПУ
Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в связи с уголовным делом о выведении резиденции Межигорье из госсобственности.
Обновлено в 00:37
Политика
На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Лолита Милявская обматерила судью, требующую с нее долги
Популярная российская певица Лолита Милявская, размером пенсии которой возмущаются многие блогеры, уже не первый год ведет тяжбу в суде против ТСЖ дома, в котором в ее собственности имеется квартира, связанную с взысканием с артистки долгов по уплате услуг ЖКХ.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Кино
Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»
Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено 04 июня в 16:47
Экономика
«Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа
Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 01:22
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Политика
В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины
Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.
Обновлено в 06:09
Политика
Сечин отреагировал на попадание Huawei под «санкционную болезнь» США
Введенные ограничения против китайской компании Huawei являются знаковым шагом в распространении санкционной болезни США, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Генерал рассказал о возможностях российской системы «Мертвая рука»
Российский генерал-полковник в отставке Виктор Есин рассказал об эффективности системы ядерного возмездия «Периметр», называемой на Западе «Мёртвая рука».
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Свердловской области ищут трех пропавших детей
Обновлено вчера в 10:47
Финансы
ЦБ Индии снизил процентную ставку до минимального уровня за 9 лет
Фото: EPA / JAGADEESH NV Ставка прямого РЕПО была снижена на 25 базисных пунктов до 5,75% - минимального уровня за девять лет, следует из сообщения Резервного банка Индии.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Минздрав обсуждает вопрос повышения порога детства в России до 21 года
Вопрос увеличения детского возраста в России до 21 года обсуждается в Минздраве.
Обновлено в 04:22
Политика
В Кремле считают успешным опыт назначения в регионы людей из ФСО
Опыт назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Авто
Haval объявил цену на новый кроссовер F7
Полный прайс-лист кроссовера F7 появится в ближайшее время, а пока обнародован ценник базового исполнения Comfort для моноприводной версии с турбомотором 1.5 (150 л.с. и 280 Н•м) и семиступенчатым преселективным «роботом» DCT.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей
На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
Экономика
РЖД займется инновациями с «Алмаз-Антеем»
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и ОАО "Российские железные дороги" договорились о сотрудничестве в сфере инноваций и научно-технической деятельности.
Обновлено в 06:03
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие» с четверга, 6 июня.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Голодец заявила, что каждый россиянин должен путешествовать раз в год
Зампред правительства Ольга Голодец заявила, что каждый россиянин в ближайшее время должен получить возможность раз в год отправиться в туристическую поездку.
Обновлено в 05:59