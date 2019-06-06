Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики РоссииРБК 04:58
Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.
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Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
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Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
«Интер» включился в борьбу за Эриксена
"Интер" с приходом Антонио Конте возобновил интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:29
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Xiaomi планирует запустить платежный сервис Mi Pay в России
Фото: Global Look Press © Paco Freire Производитель смартфонов и умных устройств Xiaomi планируют запустить в России собственный сервис бесконтактных платежей Mi Pay, сообщает vc.ru.
Обновлено в 09:33
Космос
Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение
Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Футбол
Американский миллиардер Коммиссо официально приобрел «Фиорентину»
Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
Обновлено в 07:19
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка
Обновлено в 09:26
Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Обновлено в 08:02
Политика
Путин осудил санкции против Венесуэлы
Россия не одобряет введение санкционных мер против Венесуэлы, от них страдают как простые граждане, так и мировая экономика, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Футбол
Сборная России отправилась в Саранск на матч против Сан-Марино
Сборная России отправилась в Саранск на матч квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
Обновлено в 09:24
Общество
Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации
Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Здоровье
Минздрав отводит на диспансеризацию один день
«Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня», – говорится в тексте законопроекта.
Обновлено в 03:21
Авто
Представлен обновлённый Renault Koleos
Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин призвал уподобиться Черчиллю
Президент России Владимир Путин привел в пример Уинстона Черчилля, говоря об угрозах в постоянно меняющемся мире.
Обновлено в 08:45