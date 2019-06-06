Экономика
Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики РоссииРБК 04:58
Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.
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