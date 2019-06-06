Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономикиRT на русском 02:47

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин: Миллиарды долларов уходят из России из-за ареста американского инвестора Майкла Калви

Эхо Москвы07:00

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

RT на русском02:47

Силуанов, Орешкин и Кудрин прокомментировали дело Калви

Коммерсантъ03:36

Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

ТАСС02:52

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

РБК04:58

Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

Интерфакс02:39

Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российской экономики

Говорит Москва02:54
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Энергетика

Додон намерен обсудить с «Газпромом» новые условия поставки газа

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается обсудить с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером новые условия поставки газа.
Обновлено в 05:44
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Баскетбол

Дмитрий Узинский перешел из «Нижнего Новгорода» в УНИКС

Обновлено в 04:03
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Москве задержали министра лесного хозяйства Иркутской области

Обновлено в 01:56
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Футбол

Месси заявил, что его сын болеет за «Реал»

Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его сын Матео является болельщиком «Реала».
Обновлено в 02:59
Происшествия

Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением

Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 05:35
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

В ФРГ к пожизненному сроку приговорили убившего 85 человек медбрата

Земельный суд в немецком Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего санитара Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал.
Обновлено в 06:10
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика

Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины

Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено в 06:35
Транспорт

На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс

Обновлено в 03:49
Политика

Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР

Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Интернет

В Роскачестве рассказали, какие пароли нельзя использовать в Сети

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов.
Обновлено в 01:00
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Происшествия

На «Дмитровской» вновь пассажир упал под поезд метро

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что второй за три дня пассажир упал под поезд на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Украинские СМИ выдали убитого спецназовца Белянкина за ополченца Донбасса

Обновлено в 06:51
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