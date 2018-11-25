Экономика

В Роскосмосе прокомментировали данные о нарушениях
Газета.Ru
15:57

В пресс-службе госкорпорации Роскосмос прокомментировали данные главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил о нарушениях.
Газета.Ru15:57
Алексей Кудрин
Большие проблемы у нас с Роскосмосом. Там неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, разворовано. Сейчас идут расследования.
— Алексей Кудрин, российский политикГоворит Москва 11:25

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В Роскосмосе прокомментировали данные о нарушениях

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