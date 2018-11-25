Большие проблемы у нас с Роскосмосом. Там неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, разворовано. Сейчас идут расследования.

В пресс-службе госкорпорации Роскосмос прокомментировали данные главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил о нарушениях.

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Финансы Финансы Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.

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Экономика Экономика Внешняя торговля остается стабильной Несмотря на торговые разногласия с США, объем внешней торговли Китая оставался стабильным в течение первых трех кварталов года Стоимость экспорта за тот же период в годовом исчислении выросла на 6,5 процента и составила 11,86 триллиона юаней, а стоимость импорта увеличилась на 14,1 процента и составила 10,42 триллиона юаней.