Кудрин на ПМЭФ призвал предпринимать меры для роста экономикиПолитическая Экспертиза 02:36

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что необходимо предпринять меры для роста уровня экономики РФ. Его слова прозвучали на Петербургском экономическом форуме. Кудрин заявил, что в настоящее время основная проблема заключается в доверии российских граждан.

Кудрин на ПМЭФ призвал предпринимать меры для роста экономики

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