Экономика
Кудрин на ПМЭФ призвал предпринимать меры для роста экономикиПолитическая Экспертиза 02:36
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что необходимо предпринять меры для роста уровня экономики РФ. Его слова прозвучали на Петербургском экономическом форуме. Кудрин заявил, что в настоящее время основная проблема заключается в доверии российских граждан.
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Футбол
Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
42-летнего Романа Шаронова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Рубина», сообщили на официальном сайте клуба.
Обновлено в 12:55
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Энергетика
Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году дополнительный объём газа
Венгрия закупит у «Газпрома» в 2019 году 2 млрд кубометров газа сверх контрактных объёмов, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы газового холдинга Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 13:02
Политика
Националисты забросали имение Порошенко файерами
Обновлено в 08:22
Общество
Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы
Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Политика
Как Дональд Трамп укрепил трансатлантические связи
Как союзники отпраздновали 75-летие высадки в Нормандии В четверг, 6 июня, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон во французской Нормандии приняли участие в церемонии по случаю 75-й годовщины высадки союзников.
Обновлено в 09:54
Авто
Представили обновлённый Renault Koleos
В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Общество
Правительство намерено стимулировать россиян заводить первого ребенка
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство готовит меры для стимулирования рождения первенца в парах.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли начала готовиться к смене пола
Шайло, 13-летняя дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли, начала подготовку к смене пола.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Москве простились с убитым спецназовцем ГРУ
Обновлено в 06:32
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕС
Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:50
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
«Реал» согласовал трансфер лидера «Челси»
Мадридский «Реал» согласовал с «Челси» трансфер полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 13:10
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Политика
Правительство одобрило соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами
Правительство одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдив.
Обновлено в 11:23
Авто
Ford завершит выпуск седана Ford Fusion
Обновлено в 05:19
Авто
Названы самые незащищенные от угона в России автомобили
Рейтинг защищенности от угона автомобилей, застрахованных по КАСКО, составил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Обновлено в 12:42
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Общество
В России запретили «аптечные наркотики»
Согласно статье 234 УК РФ распространение запрещенных препаратов карается лишением свободы до 8 лет и штрафом до 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:25