Финансы
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин порекомендовал жителям России накопления в размере 1−2 млн и меньше хранить в рублях. Если же сумма больше, то её стоит распределить по трём разным валютам.
News.ru12:37
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Финансы
Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год
В воскресенье, 25 ноября, глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 16:08
Финансы
Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 19:20
Финансы
За сутки биткойн потерял 17% стоимости
Среди причин падения аналитики называли решение Китая запретить майнинг биткойнов в стране, запрет британских и американских банков на использование кредитных карт для покупки биткойнов, а также усилия ряда стран по регулированию рынка криптовалют.
Обновлено в 12:45
Финансы
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 14:04
Финансы
Экономист Никита Исаев: «Параметры бюджета Москвы впечатляют»
Как сообщил агентству «Ридус», Никита Исаев, экономист, председатель Президиума политсовета партии «Родина», директор Института актуальной экономики, параметры бюджета Москвы впечатляют: доходы уже в 2019 году запланированы в объёме 2,326 трлн. рублей, расходы - 2,602 трлн. рублей.
Обновлено в 18:59
Финансы
Убытки «Россельхозбанка» за 2018 год составили 9,8 млрд рублей
Убытки «Россельхозбанка» по МСФО за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено вчера в 10:35
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Доллар подорожал на Московской бирже на 70 копеек
Курс доллара на Московской бирже вырос на 70 копеек по фиксингу на 21:30 по московскому времени. Доллар стоит 66,33 рубля вечером в пятницу.
Обновлено 23 ноября в 14:23
Финансы
Биржи Европы восстанавливаются после снижения днем ранее
Основные европейские биржи растут в пятницу, восстанавливаясь после снижения днем ранее, при этом рост ограничивает сохраняющаяся неопределенность по ряду внутренних политических вопросов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 23 ноября в 13:05
Финансы
Моисеев: «Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас»
Рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда еще не был таким сильным, как сейчас, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 17:13
Финансы
ВТБ повысил ставки по базовой линейке вкладов для действующих клиентов
В пресс-службе ВТБ уточнили, что минимальная сумма по вкладам равняется 30 тыс. руб. Начисленные проценты можно перевести на мастер-счет или оставить на вкладе.
Обновлено 23 ноября в 07:01
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Россия в ближайшие годы останется главным покупателем золота в мире
Россия седьмой год подряд является лидером по покупке золота на мировом рынке и, скорее всего, останется им в ближайшие годы.
Обновлено 23 ноября в 07:42
Финансы
Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации
Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.
Обновлено 23 ноября в 12:35
Финансы
Курс доллара нацелен на прорыв ниже минимума ноября
Курс доллара и евро демонстрирует апатичное поведение вследствие низкого индекса волатильности на мировых рынках 22 ноября.
Обновлено 23 ноября в 03:55