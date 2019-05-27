Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС08:09

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Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Коммерсантъ08:51

Кудрин дал прогноз по росту экономики России

Rambler News Service08:13

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Комсомольская правда08:20

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известия08:32

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

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Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русском08:09

Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

Росбалт08:00
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Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
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Основные характеристики Redmi K20 подтверждены Geekbench

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro официально представят уже фактически через полтора дня, поэтому количество всевозможных утечек с ними просто зашкаливает.
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Происшествия

В горах Чечни вездеход упал в пропасть, есть жертвы

В Веденском районе Чечни автомобиль упал с в 15-метровую пропасть, погиб один человек, трое пострадали.
Обновлено в 15:42
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:43
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В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
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В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Обновлено в 21:00
Хоккей

«Бостон» победил «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Ранее «Сент-Луис» трижды играл в финале Кубка Стэнли — в сезонах 1967/68, 1968/69 и 1969/70.
Обновлено в 23:01
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Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 14:47
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Космос

Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска

Обновлено в 09:51
Музыка

12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Гаджеты

ARM представила новые процессоры Cortex-A77 и Mali-G77

Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Политика

В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряков

В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено в 06:57
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

По неподтвержденным данным, у Левченко выявлена тяжелая форма пневмонии Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника аппарата правительства региона.
Обновлено в 03:13
Экономика

Госдолг Украины с начала 2019 года вырос на $1,51 млрд

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины с начала текущего года вырос на $1,51 млрд и составил на конец апреля $79,82 млрд.
Обновлено в 07:55
Общество

Облегчит ли цифровизация документов жизнь челябинцев

Оцифровали все: от проездных документов на поезд до «живых» билетов в кино, умещающихся на экране смартфона.
Обновлено в 22:00
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
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