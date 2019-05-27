Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском вчера в 08:09

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАССвчера в 08:09

Подробнее о событии

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Коммерсантъвчера в 08:51

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известиявчера в 08:32

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русскомвчера в 08:09

Кудрин дал прогноз по росту экономики России

Rambler News Serviceвчера в 08:13

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

ТАССвчера в 08:09

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Комсомольская правдавчера в 08:20

Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

Росбалтвчера в 08:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Происшествия

На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»

Обновлено вчера в 21:51
Общество

Тамбовские школьники начали сдавать ЕГЭ

Обновлено вчера в 09:57
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Суд на полгода продлил аресты восьми фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы на шесть месяцев продлил меры пресечения восьми фигурантам дела «Нового величия».
Обновлено вчера в 12:16
Энергетика

Омские АЗС подняли цены на бензин

Сегодня, 28 мая, сеть АЗС «Топлайн» повысила на 15 копеек цены на бензины марок АИ-98, АИ-95 и АИ-92.
Обновлено вчера в 21:55
Транспорт

Госдума намеревается запретить таксистам работать сверх нормы

Российским таксистам хотят запретить работать сверх положенной нормы – депутаты разработали законопроект.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании выросло до 10

Ранее Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и будет оставаться на должности премьера, пока не будет избран новый председатель.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

«Локомотив» покинул Игорь Денисов

Обновлено вчера в 12:04
Кино

Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров

Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Курца

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 10:51
Космос

Уфологи зафиксировали НЛО над Лос-Анджелесом

Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Один ребёнок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии

По меньшей мере одна ученица первого класса погибла от ранений, которые ей нанёс ножом мужчина в японском городе Кавасаки.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Министр предложил вообще отменить пенсии

Россияне резко ответили министру, который считает, что отмена пенсий повлечет рост экономического развития, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:55
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено вчера в 00:57
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США

Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

Обновлено вчера в 08:15
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

Обновлено вчера в 23:28
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 15:00
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено вчера в 06:10
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено 26 мая в 09:34
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:17
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено вчера в 10:05
Политика

Минобороны может ужесточить правила призыва в армию

Изменения коснутся процедуры прохождения медкомиссии, сообщают «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия

В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро

В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.
Обновлено вчера в 22:52
Здоровье

Эксперты назвали 5 мешающих похудеть привычек

Обновлено вчера в 18:13
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