Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском вчера в 08:09

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАССвчера в 08:09

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Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Коммерсантъвчера в 08:51

Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

Росбалтвчера в 08:00

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Комсомольская правдавчера в 08:20

Кудрин дал прогноз по росту экономики России

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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

ТАССвчера в 08:09

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русскомвчера в 08:09

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известиявчера в 08:32
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Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

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Трамп предложил использовать паровые катапульты на авианосцах США

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Общество

Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
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Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено вчера в 16:51
Гаджеты

Смартфон Moto Z4 поступил в продажу

Смартфон Motorola Moto Z4 без громких анонсов производителя поступил в продажу в сети магазинов Amazon, где он предлагается по цене 500 долларов.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Китае рабочие погибли при обвале туннеля строящейся линии метро

В Китае трое рабочих стали жертвами обрушения одного из участков линии строящегося метро.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей

Эксперты РАНХиГС провели опрос среди россиян и выяснили, какие рабочие области являются наиболее перспективными для детей по мнению их родителей.
Обновлено в 00:41
Политика

Судьбу украинских моряков решит суд в России

Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Хоккей

«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Футбол

«Краснодар» хочет купить игрока «Индепендьенте»

Обновлено в 01:38
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Происшествия

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в ХМАО

Пассажирский микроавтобус перевернулся в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье

Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие

Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Роскачество разработало рекомендации по выбору мороженого

Эксперты Роскачества в преддверии летнего сезона разработали рекомендации по выбору мороженого.
Обновлено в 01:00
Общество

Рогозин считает ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовое положение Центра Хруничева представляет угрозу нацбезопасности.
Обновлено в 01:19
Происшествия

СК начал проверку падения крана на жилые дома в Перми

Пермские следователи начали выяснение обстоятельств падения башенного крана на жилые дома.
Обновлено в 01:27
Политика

Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие

NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США

Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Оба пилота летали на самолетах F/A-18 Super Hornet.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Вашингтоне пять человек пострадали в результате стрельбы

Пять человек, включая одного мальчика, получили ранения в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает во вторник телеканал WUSA9.
Обновлено вчера в 23:21
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Израиль атаковал ракетную установку в Сирии

Обновлено вчера в 15:18
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Стали известны помогающие продлить молодость продукты

Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

Семилетний ребенок в Хабаровске провалился в коллектор с горячей водой, который не был закрыт крышкой, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК по Хабаровскому краю во вторник.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
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