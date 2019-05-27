Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС08:09

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Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

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Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

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