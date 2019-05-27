Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС08:09
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