Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Читать в источнике
с чего всё началось

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС08:09

Подробнее о событии

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Коммерсантъ08:51

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русском08:09

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Комсомольская правда08:20

Кудрин дал прогноз по росту экономики России

Rambler News Service08:13

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

ТАСС08:09

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известия08:32

Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

Росбалт08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Польше произошла стрельба в школе

В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Израиль заявил об уничтожении установки ПВО Сирии

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Общество

Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ скинул гранату на жилой дом, заявили в ДНР

Обновлено в 17:56
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400

Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:59
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, которое запрещено указом верховного лидера страны Али Хаменеи.
Обновлено в 15:59
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Происшествия

Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия.
Обновлено вчера в 10:54
Общество

Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Наука

Корона герпеса стала зародышем болезни Альцгеймера у мышей

В число подозреваемых входит, например, вирус герпеса: его нахождение в организме человека коррелирует с последующим возникновением амилоидных бляшек в мозге — скоплений неправильно свернутых молекул белка бета-амилоида.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Футбол

Игорь Денисов покинул «Локомотив»

Обновлено в 13:49
Культура

Премьера комедийного детектива: на Первом канале стартует сериал «Коп»

Обновлено в 04:24
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею - 2019, который прошел в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Культура

Финалисты проекта «Ты супер!» получили по квартире

Обновлено в 09:54
Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное