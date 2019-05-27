Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС08:09
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В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
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Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
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В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку
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"Ростех" будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы, если американская сторона снимет мешающие этому ограничения.
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«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
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Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
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Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
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СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе
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Обновлено в 10:51
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
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Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола
Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
Обновлено в 08:04
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Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
Обновлено в 05:51
Экономика
Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
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Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
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Обновлено в 06:18
Политика
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
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Политика
Суд признал законным продление ареста украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
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49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
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Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы
Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский" Клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы, большинство из них уже были проданы Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр организации.
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Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Общество
От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Технологии
В России запустили бета-версию антипиратского Реестра
Медиа-коммуникационный союз (МКС) завершил разработку автоматизированного программного решения антипиратского Реестра, бета-версия которого представлена в понедельник журналистам в Москве.
Обновлено в 07:01