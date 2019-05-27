Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Читать в источнике
с чего всё началось

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС08:09

Подробнее о событии

Кудрин дал прогноз по росту экономики России

Rambler News Service08:13

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известия08:32

Кудрин заявил, что рост ВВП России в этом году не превысит 1%

Комсомольская правда08:20

Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

Коммерсантъ08:51

Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

ТАСС08:09

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русском08:09

Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

Росбалт08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу

Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Здоровье

В Пензенской области работники скорой объявили итальянскую забастовку

При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Хоккеисты и тренерский штаб сборной России прибыли в московский аэропорт Шереметьево после завершившегося чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

"Ростех" будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы, если американская сторона снимет мешающие этому ограничения.
Обновлено в 12:04
Религия

Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.
Обновлено в 03:30
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу

Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе

Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая.
Обновлено в 10:51
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Политика

Торговая война продолжается: Китай вводит пошлины на импорт фенола

Временные пошлины на импорт фенола, поступающего из Соединенных Штатов, Европейского союза, Южной Кореи, Японии и Таиланда вводятся по результатам антидемпингового расследования в отношении импортируемого фенола.
Обновлено в 08:04
Авто

Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3

Обновлено в 05:51
Экономика

Госдолг Украины подскочил на миллиард долларов за месяц

По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг Украины выросли на 1,3% за месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинский Минфин.
Обновлено в 10:23
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Культура

Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире

Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Бродячие псы утащили двухлетнего ребенка в канализационный коллектор

Трагический инцидент произошел накануне в подмосковном Ногинске. Стая собак напала на ребенка, когда он гулял во дворе дома.
Обновлено в 06:18
Политика

Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального

Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Политика

Суд признал законным продление ареста украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

Обновлено в 08:15
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы

Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится 29 мая в Баку на стадионе "Олимпийский" Клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы, большинство из них уже были проданы Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр организации.
Обновлено в 11:20
Экономика

Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Общество

От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко

Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Технологии

В России запустили бета-версию антипиратского Реестра

Медиа-коммуникационный союз (МКС) завершил разработку автоматизированного программного решения антипиратского Реестра, бета-версия которого представлена в понедельник журналистам в Москве.
Обновлено в 07:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное