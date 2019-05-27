Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

Рост ВВП России по итогам 2019 года, скорее всего, не превысит 1%, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС08:09

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Кудрин ожидает рост ВВП в 2019 году ниже 1%

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Кудрин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2019 года

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Кудрин прогнозирует, что рост ВВП России по итогам года не превысит 1%

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Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

RT на русском08:09

Кудрин оценил рост экономики России в 2019 году

Известия08:32
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Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
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Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
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Гаджеты

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Компания ByteDance, которая владеет приложением для обмена видео TikTok, займется разработкой собственного смартфона, пишет Financial Times.
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На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
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Происшествия

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Спасатели нашли двух лыжников из Санкт-Петербурга, которые заблудились на Эльбрусе, и спустили их вниз, спортсмены не нуждаются в медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 12:13
Политика

Сенаторы-республиканцы пообещали не допустить импичмента Трампа

Как сообщает газета The Hill, в Республиканской партии заявили, что не позволят демократам направить в верхнюю палату американского парламента представление об импичменте президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 19:23
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Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Обновлено в 18:53
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«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей катастрофы самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о падении самолета Epic LT под Франкфуртом.
Обновлено в 20:14
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
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«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

Обновлено в 19:42
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено в 10:05
Политика

Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Футбол

Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%

Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Гаджеты

ASUS представила материнские платы на чипсете AMD X570

Компания ASUS представила ряд материнских плат на чипсете AMD X570, рассчитанные на работу с новейшими процессами Ryzen 3000.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва

Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Курцу и правительству

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) принял решение в связи с правительственным кризисом – вынес вотум недоверия австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

«Какой родной голос»: Пугачева вживую спела для дочери Лизы

"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
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Общество

Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
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