Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3 процента, а я всегда говорил, что она будет около 1 процента или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну то есть он будет положительный, но ниже 1 процента.
— Алексей Кудрин, российский политикБИЗНЕС Online 08:49
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