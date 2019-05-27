Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 годуRT на русском 08:09

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
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Алексей Кудрин
Я в конце прошлого года при утверждении бюджета говорил о моих оценках выполнения цели по экономическому росту. Официальная цель была 1,3 процента, а я всегда говорил, что она будет около 1 процента или ниже. Я сохраняю свой прогноз. Ну то есть он будет положительный, но ниже 1 процента.
— Алексей Кудрин, российский политикБИЗНЕС Online 08:49

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