Экономика

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономикиInc.Russia 06:12

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Ранее чиновник уже выразил надежду на освобождение бизнесмена до суда.
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Кудрин: Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви создает риски для всего бизнеса

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Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

РБК04:58

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Говорит Москва02:54

Кудрин: арест Калви повлек удвоение оттока капитала из России

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Кудрин назвал дело Калви «шоком для экономики»

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Остальные девять сервисов могут быть внесены в реестр запрещенной информации в течение месяца.
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