Экономика

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономикиInc.Russia 06:12

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Ранее чиновник уже выразил надежду на освобождение бизнесмена до суда.
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