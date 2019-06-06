Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономикиInc.Russia 06:12

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Ранее чиновник уже выразил надежду на освобождение бизнесмена до суда.

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики

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