Экономика
Кудрин: Реальные доходы россиян в 2018 году выросли
Кудрин: Реальные доходы россиян в 2018 году вырослиНакануне.Ru06:22
Доходы россиян в 2018 году выросли всего лишь на десятые доли процента, об этом в своем Twitter написал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Как отметил Кудрин, его данные Счетной палаты являются предварительной оценкой на конец 2018 года.
Накануне.Ru06:22
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СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости вчера в 22:03
с чего всё началось
Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин опубликовал в своем твиттере статистические данные, из которых следует, что реальные доходы россиян в 2018 году могли вырасти только на десятые доли процента.Газета.Ruвчера в 22:34
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Рост реальных доходов россиян в 2018 году составил 0,4% по сравнению с предыдущим годом
Эхо Москвывчера в 10:12
«Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже»: Счетная палата оценила экономические результаты года
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