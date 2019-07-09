Хоккей
Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной РоссииСоветский спорт 12:32
В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды, - рассказал собеседник агентства. Напомним, что Воробьев был утвержден в должности главного тренера сборной 1 июня 2018 года.
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с чего всё началось
Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.ТАСС12:26
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