Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею, сменив на этом посту Илью Воробьева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев останется в тренерском штабе команды, - рассказал собеседник агентства. Напомним, что Воробьев был утвержден в должности главного тренера сборной 1 июня 2018 года.

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