Армия и оружие

Куда улетел последний самолет из донецкого аэропортаКП - Донецк 12:33

Утром 26 мая 2014 года из донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева вылетел регулярный рейс №504 - Донецк-Киев. Этот пассажирский самолет оказался последним, который взял разгон по взлетной полосе и взмыл в воздух, тогда еще мирного города.
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Куда улетел последний самолет из донецкого аэропорта

КП - Донецк12:33

«В панике заорал и открыл огонь»: Украинский «киборг» признался, что первым начал стрельбу по аэропорту в Донецке

Царьград10:53

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

Военное обозрение04:40

«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено в 09:40
Музыка

Шнуров прокомментировал скандал на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 10:46
Футбол

Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев заявил «РИА Новости», что покидает свой пост.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Хоккей

Российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира

Обновлено в 12:26
Происшествия

Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо

В Буркина-Фасо в результате нового нападения на церковь убиты три человека, передает Франс Пресс.
Обновлено в 12:39
Гаджеты

Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro

Технические характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro были опубликованы в Сети.
Обновлено в 03:19
Политика

Прием в честь визита Трампа в Британию пройдет без Меган Маркл

Прием, приуроченный к визиту в Британию американского лидера Дональда Трампа, пройдет без герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено в 13:20
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Политика

Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Илья Ковальчук: «Не дождетесь моего ухода из сборной»

Россия – Чехия – 3:2 Б Интервью капитана сборной России после матча с Чехией Илья Ковальчук заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России по хоккею.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин пожаловались на отмену второго концерта

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин не смогли провести уже второй концерт.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Два человека погибли при крушении самолета в Болгарии

Обновлено в 10:06
Здоровье

Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Футбол

Анюков: «Планировал поиграть еще один сезон и завершить карьеру»

Защитник «Зенита» Александр Анюков после матча 30-го тура РПЛ с «Енисеем» (4:1) рассказал, что пока не знает, будет ли клуб продлевать с ним контракт.
Обновлено в 09:57
Футбол

Красич присутствует на матче ЦСКА с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Милош Красич присутствует на матче армейцев с самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре РПЛ.
Обновлено в 08:25
Кино

Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Хоккей

Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»

Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Хоккей

Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.
Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара

Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
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