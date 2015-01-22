Куда улетел последний самолет из донецкого аэропортаКП - Донецк 12:33

Утром 26 мая 2014 года из донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева вылетел регулярный рейс №504 - Донецк-Киев. Этот пассажирский самолет оказался последним, который взял разгон по взлетной полосе и взмыл в воздух, тогда еще мирного города.

Куда улетел последний самолет из донецкого аэропорта

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