Армия и оружие
Куда улетел последний самолет из донецкого аэропортаКП - Донецк 12:33
Утром 26 мая 2014 года из донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева вылетел регулярный рейс №504 - Донецк-Киев. Этот пассажирский самолет оказался последним, который взял разгон по взлетной полосе и взмыл в воздух, тогда еще мирного города.
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Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
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