Партия социалистов победила на выборах в МолдавииИжевскИнфо.РУ вчера в 08:26

с чего всё началось

Всего Партия социалистов может получить 34 из 101 мандата. Ранее стало известно, что по итогам обработки 95% голосов лидировала Демократическая партия.

Партия социалистов победила на выборах в Молдавии

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