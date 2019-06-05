Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивноКомсомольская правда 14:38

с чего всё началось

Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор… было доверие друг к другу.

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно. Такое заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кучма, который выступил в качестве представителя Киева в Минске.

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Политика Россия осудила новые санкции США против Кубы Российская сторона решительно осуждает новые санкции США против Кубы, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Путешествия Амстердам предлагает гостям супруга-гида на один день Известно, что ролевую игру – свадьбу с голландцем на один день гостям Амстердама предложили представители туристического бизнеса города.

Происшествия Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Племянница Софии Ротару сломала обе руки Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

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Общество В России может появиться новый вид алиментов на детей Мам и пап могут обязать платить дополнительные алименты на проживающих отдельно детей — в том случае, если дети будут признаны нуждающимися в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

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