Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивноКомсомольская правда 14:38

с чего всё началось

Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор… было доверие друг к другу.

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно. Такое заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кучма, который выступил в качестве представителя Киева в Минске.

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Политика Посол Великобритании в России объявил об отставке Посол Великобритании в России Лори Бристоу во время официального приема в честь дня рождения королевы Елизаветы II сообщил, что уходит в отставку.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в пакетированных чаях Роскачество проверило 48 видов листовых и пакетированных чаёв. В некоторых из них обнаружены пестициды, плесень и даже кишечная палочка.

Происшествия Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован Красногорский городской суд (Московская область) отправил под арест предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Политика Порошенко потребовал от Зеленского объяснений Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

Наука Слоны оценивают количество пищи по запаху Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.

Политика Лавров: Керри предлагал провести еще один референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Политика Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".

Происшествия Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Политика Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Гаджеты Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Музыка Ален Делон записал новую песню о любви Французский актер Ален Делон записал на студии Studio Saint Germain в Париже письмо под музыку.

Шоу-бизнес Невеста Тимати подтвердила слухи о беременности Невеста рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова выложила фотографии с округлившимся животом, тем самым подтвердив слухи о своей беременности.