Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивноКомсомольская правда 14:38

с чего всё началось

Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор… было доверие друг к другу.

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно. Такое заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кучма, который выступил в качестве представителя Киева в Минске.

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Общество Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Происшествия Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера Пиар-директор продюсера группы "На-На" Бари Алибасова опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что тот якобы скончался.

Шоу-бизнес Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Игры В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019 Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.

Происшествия Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.

Политика Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе «Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов.

Происшествия Ребенок выжил после падения лифта с 19 этажа В Китае 9-летняя девочка выжила после того, как кабина лифта, в котором она ехала, сорвалась с 19 этажа.

Кино Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Армия и оружие Власти ДНР рассказали о предотвращенном теракте в Донецке В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) рассказали о предотвращении теракта, который планировался 5 июня украинскими силовиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города Донецка.

Политика Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.

Авто Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7 "Автотор" запускает производство внедорожника BMW X7, занимающего верхнюю строчку в модельной линейке баварского производителя, сообщает калининградская компания.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Политика Новые правила правописания потребовали отменить на Украине Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.