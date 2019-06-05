Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивноКомсомольская правда 14:38
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно. Такое заявление сделал бывший президент Украины Леонид Кучма, который выступил в качестве представителя Киева в Минске.
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Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор… было доверие друг к другу.
с чего всё началось
По его словам, все стороны хотели найти решение, а сам тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор, рассказали в пресс-службе президента Украины.Суть событий15:21
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