Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивноRT на русском 13:11

Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор… было доверие друг к другу.

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

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