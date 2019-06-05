Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивноRT на русском 13:11

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
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Леонид Кучма
Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор… было доверие друг к другу.
— Леонид КучмаКрасная весна 14:40

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