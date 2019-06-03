Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по ДонбассуРоссийская газета 10:44

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

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