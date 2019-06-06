Кучма предложил запретить стрелять в ответ в ДонбассеРБК 05:51

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Цитаты из заявления Кучмы после заседания группы в Минске опубликованы на сайте президента Украины.

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

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