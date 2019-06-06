Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в ДонбассеРБК 05:51
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Цитаты из заявления Кучмы после заседания группы в Минске опубликованы на сайте президента Украины.
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Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения нового поколения Kia Optima, использую материалы фотошпионов.
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Экс-заместитель главы администрации президента Януковича, юрист Андрей Портнов, которого на Украине называют «юридическим киллером» Порошенко, сообщил, что суд арестовал имущество экс-замглавы СБУ Виктора Кононенко.
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Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз
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В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека
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Обновлено в 07:49
Политика
Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
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Новый сериал «Чернобыль» производства HBO рассказывает о событиях произошедших на Чернобыльской АЭС в 1986 году, он стал самым популярным мини-сериалом в истории, согласно оценкам пользователей сайта Internet Movie Database (IMD).
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Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова
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Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
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