Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду ДонбассаРИА Новости вчера в 16:31
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, такое предложение сделал представитель Киева Леонид Кучма и его поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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с чего всё началось
Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик пообещал рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса на очередном заседании, сообщает «Интерфакс-Украина».ТК Звездавчера в 19:47
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