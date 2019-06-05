Кучма предложил снять экономическую блокаду ДонбассаРИА Новости вчера в 16:31

с чего всё началось

Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, такое предложение сделал представитель Киева Леонид Кучма и его поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Происшествия Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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