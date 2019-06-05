Политика
Кучма предложил снять блокаду с ДонбассаLenta.ru 15:48
Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
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Пчелы связали символы с числами
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«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Происшествия
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Крупный пожар на кровле отделения радиологии онкологического центра в Махачкале удалось локализовать, из горящего здания эвакуированы шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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