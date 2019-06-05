Кучма предложил снять блокаду с ДонбассаLenta.ru 15:48

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Наука Пчелы связали символы с числами Этологи выяснили, что пчелы способны сопоставлять символы с числами и наоборот.

Политика Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.

Интернет Почти каждый второй россиянин видел личные данные своих коллег Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Политика Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на прошедших в королевстве парламентских выборах, сообщил телеканал ТВ2.

Театры В Берлине стартует третий фестиваль «Мир русского театра» Специальным гостем и музой "Мира русского театра" станет народная артистка России и ведущая актриса Вахтанговского Ольга Тумайкина.

Футбол Де Лигт определится с новым клубом на следующей неделе В минувшем сезоне де Лигт отыграл за «Аякс» 48 матчей. На его счету шесть забитых мячей и одна голевая передача.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Происшествия Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Происшествия В Махачкале локализовали пожар на крыше онкологического центра Крупный пожар на кровле отделения радиологии онкологического центра в Махачкале удалось локализовать, из горящего здания эвакуированы шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В базе ГИБДД произошел сбой по всей России В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Здоровье Для продления жизни. Определено достаточное число шагов в день Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась "магическая" цифра в 10 000 шагов в день.

Политика Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.

Политика Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Наука К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Экономика В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.