Кучма предложил снять блокаду с ДонбассаLenta.ru вчера в 15:48

с чего всё началось

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Экономика Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Политика ООН эвакуирует часть персонала из Судана В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.

Происшествия Капитан прогулочного катера в США хотел выбросить пассажиров за борт В США капитана чартерного судна обвиняют в том, что во время рейса он много пил, употреблял наркотики, а также обещал расстрелять пассажиров и выбросить их за борт.

Происшествия В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Общество В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.

Общество Директор нижегородской турбазы извинился перед детьми с ВИЧ Директор нижегородской спортивной деревни "Новинки" Алексей Шарков принес извинения детям с ВИЧ, не попавшим к ним на отдых.

Наука Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.

Происшествия Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко» Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.