Политика
Экономическую блокаду Донбасса могут снять по предложению КучмыТелеканал 360° 00:50
Кучма выступил за снятие экономической блокады Донбасса. Внесенное им предложение обсудят на заседании контактной группы. Оно уже нашло поддержку у некоторых представителей Донецкой и Луганской областей.
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с чего всё началось
Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик пообещал рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса на очередном заседании, сообщает «Интерфакс-Украина».ТК Звездавчера в 19:47
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