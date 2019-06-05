Экономическую блокаду Донбасса могут снять по предложению КучмыТелеканал 360° 00:50

с чего всё началось

Кучма выступил за снятие экономической блокады Донбасса. Внесенное им предложение обсудят на заседании контактной группы. Оно уже нашло поддержку у некоторых представителей Донецкой и Луганской областей.

Экономическую блокаду Донбасса могут снять по предложению Кучмы

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