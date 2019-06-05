Политика
Кучма предложил снять блокаду с ДонбассаLenta.ru 15:48
Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:34, Ашберн
Игры
Первой анонсированной игрой THQ станет ремейк про Губку Боба
Сегодня компанией была уже представлена первая игра из списка – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, являющаяся первым крупным ремейком оригинальной игры, выпущенной в далеком 2003 году.
Обновлено в 13:20
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения
Евгений Мелентьев рассказал, что ранее "была 5-минутная встреча юриста компании с представителем Евгения Баженова", на которой Kinodanz "в ультимативный форме было предложено отозвать иск".
Обновлено в 14:42
Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
Обновлено в 12:50
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип
Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Авто
Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker
Несмотря на общую схожесть дизайнерских черт Chevrolet Tracker нового поколения с другими моделями марки, кроссовер выделяется благодаря крупной решетке радиатора многоугольной формы, которая придает автомобилю более спортивный вид.
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз".
Обновлено в 06:07
Авто
Китайскому клону Jeep Wrangler добавили роскоши
Китайская интерпретация знаменитого Jeep Wrangler - внедорожник Beijing BJ40 - вышла на рынок еще в конце 2013-го.
Обновлено в 01:48
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 14:53
Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженности на границах СНГ
Министр обороны России Сергей Шойгу отметил очень напряженную военно-политическую обстановку на границах СНГ, сообщает RT.
Обновлено в 05:30
Наука
Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера
Авиалайнер V-образной формы разрабатывается сотрудниками Делфтского технического университета при поддержке компании-перевозчика KLM.
Обновлено в 08:31
Авто
Продажи автомобилей Haval на рынке России выросли в 2,5 раза
Обновлено в 11:12
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01