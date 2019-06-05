Кучма предложил снять блокаду с ДонбассаLenta.ru 15:48

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Игры Первой анонсированной игрой THQ станет ремейк про Губку Боба Сегодня компанией была уже представлена первая игра из списка – SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, являющаяся первым крупным ремейком оригинальной игры, выпущенной в далеком 2003 году.

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Общество Кинокомпания готова обсудить с BadComedian условия мирового соглашения Евгений Мелентьев рассказал, что ранее "была 5-минутная встреча юриста компании с представителем Евгения Баженова", на которой Kinodanz "в ультимативный форме было предложено отозвать иск".

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Общество Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.

Музыка Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».

Авто Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker Несмотря на общую схожесть дизайнерских черт Chevrolet Tracker нового поколения с другими моделями марки, кроссовер выделяется благодаря крупной решетке радиатора многоугольной формы, которая придает автомобилю более спортивный вид.

Хоккей Павел Дацюк вернется в «Автомобилист» Воспитанник "Автомобилиста" Павел Дацюк с 2001 по 2016 годы выступал в НХЛ за "Детройт Ред Уингз".

Авто Китайскому клону Jeep Wrangler добавили роскоши Китайская интерпретация знаменитого Jeep Wrangler - внедорожник Beijing BJ40 - вышла на рынок еще в конце 2013-го.

Политика Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

Финансы Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.

Армия и оружие Шойгу рассказал о напряженности на границах СНГ Министр обороны России Сергей Шойгу отметил очень напряженную военно-политическую обстановку на границах СНГ, сообщает RT.

Наука Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера Авиалайнер V-образной формы разрабатывается сотрудниками Делфтского технического университета при поддержке компании-перевозчика KLM.

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Экономика В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин» Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".