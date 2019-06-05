Политика

Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ДонбассаИзвестия 19:59

Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в среду, 5 июня.
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с чего всё началось
Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик пообещал рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса на очередном заседании, сообщает «Интерфакс-Украина
».
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