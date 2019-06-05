Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ДонбассаИзвестия 19:59

с чего всё началось

Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в среду, 5 июня.

Шоу-бизнес Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.

Происшествия Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.

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Энергетика Нефть «ориентируется на поведение» доллара Как сообщил Американский институт нефти (API) — запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 3,55 млн баррелей.

Экономика СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.

Футбол Неймар получил травму в матче с Катаром Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Политика Путин назвал нового главу Астраханской области Российский лидер Владимир Путин назвал имя нового главы Астраханской области, передает РИА "Новости".

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Армия и оружие Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане увеличилось до 60 Число погибших при разгоне лагеря демонстрантов в столице Судана Хартуме увеличилось до 60 человек.

Общество Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.

Энергетика ФАС нашла новый способ сдержать подорожание бензина Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые.

Политика Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса» Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Политика Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.

Политика Депутат сообщил о выдвинутом в отношении Ющенко подозрении в растрате В отношении бывшего президента Украины Виктора Ющенко выдвинули подозрение по ст. 191 ч. 5 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в деле о резиденции «Межигорье».

Экономика Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.

Авто Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7.