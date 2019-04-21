Политика
Кучма пожалел нового президента УкраиныРБК 10:18
Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Порошенко поздравил Зеленского с победой
По предварительной информации, Владимир Зеленский набирает порядка 72,7% и выигрывает.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Бойца UFC арестовали за дебош в отеле и угон такси
Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл был арестован испанской полицией на отдыхе в Тенерифе, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:07
Политика
На Украине завершилось голосование во втором туре выборов президента
На Украине в воскресенье, 21 апреля, закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое
В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Общество
В Москве один из «Ашанов» перестал продавать алкоголь в Вербное воскресенье после письма из управы
Гипермаркет «Ашан» в торговом центре «Авиапарк» в Москве приостановил продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья по просьбе муниципальных властей.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Пушков назвал взрывы на Шри-Ланке войной против христианства
«Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал политик в своем Twitter.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Турции напали на лидера оппозиции
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов
Обновлено в 13:07
Политика
Лавров заявил, что автокефалия Украины была навязана Вашингтоном
Авантюра с предоставлением Украине автокефалии была навязана представителями Вашингтона.
Обновлено в 12:23
Общество
Елизавета II отмечает день рождения
В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
Обновлено в 10:18
Энергетика
В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»
Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Политика
Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России
Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Футбол
«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции
Обновлено в 11:10
Политика
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Армия и оружие
Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео
В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
Обновлено в 12:09
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Обнародованы данные национального экзитпола на Украине на 20:00
По состоянию на 20:00 Владимир Зеленский набрал 73,7% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 13:08
Политика
Медведчук прокомментировал «полный провал» Порошенко на выборах
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал результаты всеукраинского экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одерживает убедительную победу на выборах.
Обновлено в 14:08
Политика
Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия
Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Кино
Съемки третьей части «Плохих парней» завершены
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Гаджеты
СМИ: Chuwi показала свой мини-лэптоп
Китайский производитель PC и планшетов Chuwi готовит свой вариант компактного ноутбука-трансформера.
Обновлено в 07:04
Политика
Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг
Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского
Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52