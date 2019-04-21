Политика

Кучма пожалел нового президента УкраиныРБК 10:18

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
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Кучме жаль нового президента Украины

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Кучма пожалел нового президента Украины

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Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным

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Кучма пожалел следующего президента Украины

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Экс-президент Украины Леонид Кучма пожалел будущего президента

Комсомольская правда08:05

Кучма дал совет победителю выборов президента Украины

News.ru06:48
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Лицемерный Кучма дал совет «мутному» Зеленскому

Вести.UZ10:31
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Порошенко поздравил Зеленского с победой

По предварительной информации, Владимир Зеленский набирает порядка 72,7% и выигрывает.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Бойца UFC арестовали за дебош в отеле и угон такси

Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл был арестован испанской полицией на отдыхе в Тенерифе, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:07
Политика

На Украине завершилось голосование во втором туре выборов президента

На Украине в воскресенье, 21 апреля, закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Происшествия

На Кубани в ДТП со «скорой» погибли двое

В результате погибли двое, полицейские проводят проверку по факту ДТП.
Обновлено в 14:12
Общество

В Москве один из «Ашанов» перестал продавать алкоголь в Вербное воскресенье после письма из управы

Гипермаркет «Ашан» в торговом центре «Авиапарк» в Москве приостановил продажу алкоголя из-за Вербного воскресенья по просьбе муниципальных властей.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Пушков назвал взрывы на Шри-Ланке войной против христианства

«Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал политик в своем Twitter.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Турции напали на лидера оппозиции

Обновлено в 13:09
Политика

Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов

Обновлено в 13:07
Политика

Лавров заявил, что автокефалия Украины была навязана Вашингтоном

Авантюра с предоставлением Украине автокефалии была навязана представителями Вашингтона.
Обновлено в 12:23
Общество

Елизавета II отмечает день рождения

В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Энергетика

В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе»

Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.
Обновлено в 12:13
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Политика

Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России

Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Футбол

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции

Обновлено в 11:10
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Армия и оружие

Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео

В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.
Обновлено в 12:09
Политика

Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины

Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Политика

Обнародованы данные национального экзитпола на Украине на 20:00

По состоянию на 20:00 Владимир Зеленский набрал 73,7% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 13:08
Политика

Медведчук прокомментировал «полный провал» Порошенко на выборах

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал результаты всеукраинского экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одерживает убедительную победу на выборах.
Обновлено в 14:08
Спорт

Пятикратная олимпийская чемпионка Вюст женится на партнере по сборной

Обновлено в 13:30
Политика

Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
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«Эвертон» забил четыре безответных мяча в ворота «Манчестер Юнайтед»

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Съемки третьей части «Плохих парней» завершены

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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
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Китайский производитель PC и планшетов Chuwi готовит свой вариант компактного ноутбука-трансформера.
Обновлено в 07:04
Политика

Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Студия «Квартал 95» уже планирует съемки без Зеленского

Представитель "Квартала 95" сообщил, что студия уже начала планировать съемки новых шоу без участия Владимира Зеленского, который сегодня выступает кандидатом в президенты Украины во втором туре выборов.
Обновлено в 11:52
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Советский и украинский космический, политический и государственный деятель. В 1992-1993 годах - премьер-министр Украины, в 1994-2005 годах - 2-й президент Украины.
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