Кучма пожалел нового президента УкраиныРБК 10:18

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».

Политика Порошенко поздравил Зеленского с победой По предварительной информации, Владимир Зеленский набирает порядка 72,7% и выигрывает.

Происшествия Бойца UFC арестовали за дебош в отеле и угон такси Бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даррен Тилл был арестован испанской полицией на отдыхе в Тенерифе, сообщает The Sun.

Политика На Украине завершилось голосование во втором туре выборов президента На Украине в воскресенье, 21 апреля, закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.

Армия и оружие Пушков назвал взрывы на Шри-Ланке войной против христианства «Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал политик в своем Twitter.

Общество Елизавета II отмечает день рождения В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.

Энергетика В Минэнерго России прокомментировали ситуацию с нефтью в «Дружбе» Ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом Министерства энергетики России.

Политика Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Армия и оружие Запуск двигателей ядерного бомбардировщика B-52 порохом попал на видео В Сети появилось видео, на котором ядерный бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress заводит свои двигатели необычным способом - с помощью пороховых стартеров.

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

Политика Обнародованы данные национального экзитпола на Украине на 20:00 По состоянию на 20:00 Владимир Зеленский набрал 73,7% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.

Политика Медведчук прокомментировал «полный провал» Порошенко на выборах Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал результаты всеукраинского экзитпола, согласно которым кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одерживает убедительную победу на выборах.

Политика Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Гаджеты СМИ: Chuwi показала свой мини-лэптоп Китайский производитель PC и планшетов Chuwi готовит свой вариант компактного ноутбука-трансформера.

Политика Главу Минздрава Украины раскритиковали за фашистский лозунг Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала посвященную выборам запись, сопроводив ее хештегом с фашистским лозунгом.

Шоу-бизнес Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.